Saoirse Ronan, Paul Mescal e LaKeith Stainfeld star del film Foe, diretto da Garth Davis

Saoirse Ronan, Paul Mescal e LaKeith Stanfield saranno i protagonisti di Foe, il nuovo progetto tratto dal romanzo sci-fi scritto da Iain Reid.

A occuparsi della regia dell'adattamento cinematografico ci sarà Garth Davis che ha già portato al successo Lion - La strada verso casa.

Il filmmaker, che sarà impegnato anche come sceneggiatore di Foe, ha spiegato: "Ero alla ricerca di un progetto sci-fi da realizzare, è sempre stato qualcosa che faceva parte della mia lista di cose da fare prima di morire".

Garth Davis si è subito innamorato dell'opera di Reid: "Ho iniziato Foe e non riuscivo a smettere di leggere. Si tratta di una storia incredibilmente ricca di suspense, davvero emozionante e che affronta gli aspetti sci-fi in un modo davvero realistico che ha pemesso di parlare della direzione che stiamo prendendo come società, con molte delle domande che abbiamo tutti, esplorate in modo profondo. E la storia d'amore mi ha semplicemente spezzato il cuore con questo racconto di autodeterminazione, lotta per le cose più preziose della nostra vita e riuscendo a ricordare agli spettatori che il tempo che abbiamo a disposizione è prezioso, e il modo in cui ci trattiamo a vicenda è il modo in cui dobbiamo trattare il pianeta".

La storia è ambientata in un futuro non troppo distante in cui le aziende e il decadimento ambientale stanno distruggendo il pianeta. Junior (Paul Mescal) e Hen (Saoirse Ronan) sono due giovani sposati da sette anni e che vivono in modo isolato nella propria fattoria. Una notte uno sconosciuto chiamato Terrance (Lakeith Stanfield) bussa alla loro porta, rivelando che Junior è stato scelto per partire con destinazione una stazione spaziale che orbita intorno alla Terra. Quando se ne andrà Hen non sarà lasciata da sola, nemmeno per un momento, e la situazione la porterà a prendere una decisione che le cambierà la vita.

Davis, parlando del cast, ha detto: "Quello che amo di Saoirse è che quando la si vede sullo schermo è così senza filtri e viva. Rappresenta per me tutte le cose che dobbiamo proteggere in questo mondo. Metterla al centro di questa storia piena di tensione e problemi è essenziale. Quello che rappresenta è prezioso, è ricca di empatia e lotta per quello per cui dovremmo lottare tutti. Ero alla ricerca di un'attrice che avesse tutte queste qualità e quella bellezza. Paul Mescal è semplicemente un ragazzo normale e si può credere che sia sposato con lei e che facciano parte dello stesso mondo, come è nella realtà. Sono credibili come una coppia di campagna. E poi abbiamo Terrance che arriva durante la notte ed era davvero importante scegliere l'interprete giusto per la parte. LaKeith per me è incredibilmente eccitante. Terrance fa evolvere la narrazione, arriva nelle loro vite e le cambia per sempre. Come possiamo farlo in un modo che non sia troppo sinistro o calcolatore? LaKeith ha questo meraviglioso fascino. Lo vuoi accogliere nella tua casa e conoscerlo, ma mentre la storia decolla c'è un mistero, una vulnerabilità. Incarna tutti questi elementi nel suo sguardo. Quando gli ho parlato era davvero affascinato dal nostro rapporto con la tecnologia e pronto a esplorare questo aspetto della storia".