Foe: Saoirse Ronan e Paul Mescal nelle prime foto del film di Garth Davis

Saoirse Ronan e Paul Mescal saranno i protagonisti del film Foe, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale.

Il progetto distopico è diretto e scritto da Garth Davis e arriverà nei cinema americani il 6 ottobre.

Il film Foe è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Iain Reid, autore anche di I'm Thinking of Endings Things, adattato per il grande schermo da Charlie Kaufman.

Saoirse Ronan e Paul Mescal interpretano una coppia sposata che vive in un futuro lontano 40 anni. La crisi ambientale ha reso la loro proprietà, dove hanno una fattoria, quasi inabitabile. Il personaggio di Mescal riceve l'ordine di abbandonare la sua casa per aiutare un programma spaziale, mentre sua moglie sarà aiutata sulla Terra.

Foe: una foto di Saoirse Ronan e Paul Mescal

Hen (Ronan) e Junior (Mescal) si occupano di un terreno isolato che è di proprietà della famiglia del giovane da generazioni, ma la loro vita tranquilla scivola nel caos quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta a casa loro con una sconvolgente proposta.

Nel cast ci sono anche Goran D. Kleut e Yesse Spence.

Garth Davis ha dichiarato: "Il loro matrimonio sta decadendo insieme alla casa in molti modi. L'abitazione, per me, è quasi una casa abitata da fantasmi. Si tratta di un simbolo patriarcale, generazionale e rurale, con varie generazioni che ci hanno vissuto. L'ambiente ha continuamente rinforzato le tematiche di quello contro cui stava lottando Henrietta, contro cui si stava scontrando e da cui stava fuggendo".

Il filmmaker ha aggiunto: "Quello che trovo realmente potente del film è che ci chiede di essere svegli e vivi. Molti dei problemi che affrontiamo nelle relazioni e con l'ambiente e tutte queste cose che affrontiamo nella vita è che siamo addormentati alla guida. Questo film ci sta realmente dicendo: 'Svegliatevi. La vostra vita è preziosa e se la date per scontato, la perderete'".