Saoirse Ronan: i 10 migliori film dell'attrice

Saoirse Ronan in un intenso primo piano nel romance sci-fi The Host

Occhi e sorriso gentile, pelle che sembra di porcellana e un talento per la recitazione decisamente fuori dal comune. Non ci vuole molto per intuire che stiamo parlando di Saoirse Ronan, una delle migliori attrici della sua generazione. L'attrice, che ha cominciato a recitare a soli 13 anni, ha sempre saputo dimostrare il suo innato talento per il mondo della recitazione, riuscendo a far parte di produzioni importanti e conquistando il pubblico di tutto il mondo. In occasione dell'uscita al cinema di Piccole donne, ripercorriamo insieme la sua filmografia, scoprendo i 10 migliori film di Saoirse Ronan, pellicole che l'hanno resa famosa in tutto il mondo e hanno valorizzato le sue peculiarità, da Espiazione ad Amabili resti, passando per Lady Bird e Brooklyn.

Espiazione

Wallpaper del film Espiazione

Dopo aver debuttato al cinema in 2 young 4 me - Un fidanzato per mamma, nel 2007 lavora al suo primo progetto importante, Espiazione. Diretto daJoe Wright, Saoirse Ronan interpreta la tredicenne Briony Tallis che non può non notare la relazione instaurata da Cecilia, sua sorella maggiore, e Robbie Turner, figlio di una serva. La giovane ragazza pensa che Robbie sia in realtà una specie di maniaco sessuale, che ha il solo scopo di fare del male alla sorella. Il fatto di vederli insieme nella biblioteca, non fa che accrescere la certezza che Robbie sia un violentatore seriale, tanto da farlo arrestare. Ma grazie alla maturità acquisita con gli anni, Briony si renderà conto che Robbie non aveva alcun tipo di colpa: non riuscendo ad espiare le proprie colpe con Cecilia e Robbie, Briony lo farà su carta, scrivendo il romanzo Espiazione e dando ai due innamorati un finale felice.

Houdini - L'ultimo mago

Catherine Zeta-Jones e Saoirse Ronan in una scena di Houdini - L'ultimo mago

Sempre nel 2007, Saoirse Ronan è apparsa in Houdini - L'ultimo mago, film di Gillian Armstrong con Guy Pearce e Catherine Zeta-Jones. In questa pellicola la giovane attrice ha interpretato Benji McGarvie, figlia di Mary, una sensitiva con nessuna dote reale per il soprannaturale. La donna, infatti, è un'abile truffatrice e vorrebbe incastrare Harry Houdini, il famoso escapologo giunto in Scozia nel 1926 grazie alla sua tournée.

Ember - Il mistero della città di luce

Harry Treadaway e Saoirse Ronan in una scena del film City of Ember

Tra i primi film che vedono Saoirse Ronan come protagonista spicca Ember - Il mistero della città di luce, diretto da Gil Kenan e uscito nel 2008. In Ember, la giovane attrice interpreta Lina Mayfleet, una ragazzina che vive nella città di Ember, costruita come rifugio per gli esseri umani ed alimentata grazie ad un enorme generatore. Tuttavia, dopo tanti anni anni, la luce sta cominciando a venire meno e, proprio in questo periodo, Lina e il suo compagno di classe Doon si scambieranno i lavori da loro estratti a sorte diventando, rispettivamente, messaggero e addetto alla Rete delle Tubazioni. I due ragazzi diventano amici e, insieme, decifreranno alcuni documenti che potrebbero aiutarli a salvare la città dall'oscurità alla quale è condannata.

Amabili resti

Saoirse Ronan nel film Amabili resti

Uno dei film che ha messo in mostra il grande talento recitativo di Saoirse Ronan è Amabili resti, tratto dall'omonimo libro di Alice Sebold. Film di Peter Jackson e uscito nel 2009, Amabili resti segue la storia della quattordicenne Susie Salmon che si trova in un limbo tra la vita terrena e la via per il paradiso. La ragazza, infatti, è stata violentata e uccisa dal suo vicino di casa e, dalla situazione sospesa in cui si trova, cercherà la sua vendetta mentre osserva la sua famiglia che deve confrontarsi con il dolore e cercare la pace.

Hanna

Saoirse Ronan è la giovane Hanna nel thriller di Joe Wright

Dopo la prima esperienza con Espiazione, nel 2011 Saoirse Ronan è tornata a collaborare con Joe Wright per realizzare Hanna, recitando al fianco di Cate Blanchett ed Eric Bana. L'attrice irlandese interpreta proprio Hanna, una ragazzina adolescente cresciuta da suo padre Erik nel nord Europa come un'eremita. La giovane, addestrata dal padre per diventare una killer provetta, desidera per la sua vita una realtà ben diversa, fatta di inclusione e spensieratezza e non di solitudine ed isolamento. Tuttavia, quando la giovane proverà un assaggio della vita che ha sempre sognato, si renderà conto che non potrà sottrarsi al proprio passato e dal proprio destino.

Grand Budapest Hotel

The Grand Budapest Hotel: Saoirse Ronan con Tony Revolori tra le scatole di dolci

Tra i tanti progetti a cui Saoirse Ronan ha presto parte, vi è anche Grand Budapest Hotel, film di Wes Anderson uscito nel 2014. Il film, ambientato tra le due guerre mondiali, segue le avventure di Gustave H, portiere di un famoso albergo europeo, e del suo fidato amico e lobby boy Zero Mustafa. I due si trovano coinvolti nel furto e nel recupero di un dipinto rinascimentale dal valore inestimabile, nonché nello scontro per un'enorme eredità familiare. Il tutto mentre, nel continente, si preparano drammatici cambiamenti.

Brooklyn

Brooklyn: Saoirse Ronan, Nora-Jane Noone ed Emily Bett Rickards in un'immagine del film

Basato sull'omonimo romanzo di Colm Tóibín, Brooklyn è uno dei film che ha fatto sprigionare tutto il talento innato di Saoirse Ronan, in grado di conquistarsi, grazie alla sua performance, una candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista. Film di John Crowley, uscito nel 2015, Brooklyn racconta la storia della giovane Eilis Lacey, una ragazza degli anni '50 di Enniscorthy, nel sud est dell'Irlanda. Per Ellis la vita non è facile: trovare lavoro in zona è difficile, soprattutto per le ragazze, e lei non vede un futuro sereno di fronte a sé. Tuttavia, l'arrivo di un prete emigrato, padre Flood, fa scorgere in Eilis l'opportunità di una vita diversa al di là dell'Oceano, a New York. Proprio a Brooklyn, la ragazza consegue il diploma e conosce Tony, il ragazzo che le cambierà la vita. Ma, quando tutto sembra andare per il meglio, le notizie che arrivano dall'Irlanda la costringeranno a tornare a casa e a confrontarsi con la vera realtà del suo paese natio.

Lady Bird

Lady Bird: Saoirse Ronan in un momento del film

Nel 2017, Saoirse Ronan ha iniziato una collaborazione molto importante: infatti, quell'anno ha recitato in Lady Bird, primo film con Greta Gerwig dietro la macchina da presa. In questo film, grazie al quale ha ottenuto un'altra nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista, Saoirse ha interpretato l'adolescente Christine MacPherson che, per sua decisione, si fa chiamare Lady Bird. Nata e cresciuta a Sacramento, in California, la ragazza sogna di frequentare una prestigiosa università situata nella costa orientale degli Stati Uniti, per poter vivere nuove avventure. Così, la ragazza, che si trova all'ultimo anno di liceo, si trova costretta a ad iscriversi al club teatrale del liceo per ottenere i crediti necessari per riuscire ad accedere al corso di studi dei suoi sogni.

Maria regina di Scozia

Maria Regina di Scozia: Saoirse Ronan in assetto da battaglia

Adattamento della biografia di John Guy, intitolata My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots, Maria regina di Scozia ha visto lavorare Saoirse Ronan al fianco di Margot Robbie. Uscito nel 2018 e diretto da Josie Rourke, in questo film la giovane attrice interpreta Maria Stuarda, regina di Francia che, diventata vedova a soli diciotto anni, torna in Scozia per rivendicare il trono che le spetterebbe di diritto. Tuttavia, durante la sua assenza, i protestanti hanno preso il potere e, inoltre, non avrà vita facile con sua cugina, Elisabetta I d'Inghilterra. La possibile alleanza tra le due regine, entrambe indipendenti e caratterialmente molto forti, viene minata da intrighi di corte e dalla scelte operate in fatto di matrimonio, maternità e religione.

Piccole donne

Little Women: Saoirse Ronan e Timothée Chalamet in una foto del film

Il film più recente di Saoirse Ronan è Piccole donne di Greta Gerwig, in cui è tornata a lavorare con la regista californiana dopo Lady Bird. In questo film, nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, l'attrice irlandese interpreta Jo, una delle quattro sorelle March. Ambientato durante la Guerra Civile Americana, il film mostra le quattro sorelle intente ad affrontare le difficoltà della guerra e del passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

