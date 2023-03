Florida Man: Edgar Ramírez è irresistibile nel trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Florida Man, serie limitata con protagonista Edgar Ramírez. Il debutto sulla piattaforma digitale è previsto per il 13 aprile 2023.

In Florida Man, creata da Donald Todd, Edgar Ramirez interpreta un ex agente di polizia costretto a fare ritorno nella natia Florida per rintracciare la fidanzata di un gangster di Philadelphia che si è data alla fuga , ma quello che dovrebbe essere un lavoro facile si trasformerà in un viaggio drammatico tra segreti di famiglia sepolti e tentativi a vuoto di fare la cosa giusta che si trasformano in una catastrofe.

Oltre a Ramírez, Florida Man è interpretata anche da Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis ed Emory Cohen. Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider e Lauren Buglioli completano il cast principale.

Il produttore di This Is Us Donald Todd è il creatore e lo showrunner di Florida Man. È anche produttore esecutivo insieme a Jason Bateman, Michael Costigan e Miguel Arteta. Lo show fa parte dell'accordo di produzione pluriennale con Netflix che Bateman e Costigan hanno firmato nel 2018 in seguito al successo ottenuto da Ozark.