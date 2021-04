Edgar Ramírez protagonista della serie Netflix Florida Man

Edgar Ramírez sarà un ex poliziotto trascinato in una incredibile disavventura nella serie Netflix Florida Man, prodotta da Jason Bateman.

Edgar Ramírez sarà protagonista della serie Florida Man. Netflix ha messo in cantiere la prima stagione della serie composta da otto episodi di un'ora ciascuno prodotta dal veterano della TV Donald Todd con la Aggregate Films di Jason Bateman e Michael Costigan.

Florida Man, creata da Donald Todd, Edgar Ramirez interpreta un ex agente di polizia costretto a fare ritorno nella natia Florida per rintracciare la fidanzata di un gangster di Philadelphia che si è data alla fuga , ma quello che dovrebbe essere un lavoro facile si trasformerà in un viaggio drammatico tra segreti di famiglia sepolti e tentativi a vuoto di fare la cosa giusta che si trasformano in una catastrofe.

La serie non è collegata all'omonima imited series Florida Man, interpretata da Joel Edgerton, in fase di sviluppo presso Anonymous Content.

Tra i progetti futuri di Edgar Ramirez figurano l'adattamento del videogame Borderlands, l'avventura Disney Jungle Cruise e The 355.

