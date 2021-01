Florence Pugh: Zach Braff la definisce "un dono per il mondo" nel giorno del suo 25° compleanno

Florence Pugh compie 25 anni e il fidanzato Zach Braff festeggia il suo compleanno con un tenero post su Instagram definendo la sua compagna di vita "un dono per il mondo".

"Happy Birthday alla persona più divertente che abbia mai incontrato. Mi sarei sentito benedetto a sorridere con te per una sola notte. Non riesco a credere di poter ridere con te ogni giorno. Che piacere averti conosciuto. Che dono per il mondo che è stato il giorno in cui sei nata. Buon Compleanno alla persona più divertente che abbia mai incontrato" scrive Zach Braff in uno struggente messaggio accompagnando alcune foto di Florence Pugh.

L'inglese Pugh e Zach Braff si sono conosciuti nell'agosto 2018, quando l'attore l'ha voluta nel cast del suo corto In The Time It Takes to Get There, uscito nell'aprile 2019. A ottobre dello stesso anno Zach Braff ha pubblicato una foto della Pugh insieme a tre suoi amici accompagnata dalla scritta "Persone che amo."

Zach Braff ricorda quando Florence Pugh ha difeso la loro relazione dagli hater

A novembre, l'interprete di Scrubs ha parlato pubblicamente della relazione romantica con la collega difendendo la loro storia d'amore dagli attacchi ricevuti sui social per via della differenza d'età (tra i due corrono 20 anni).

In precedenza, Florence Pugh aveva dichiarato a Elle UK di avere "il diritto di uscire e stare insieme con chiunque voglia. Ho sempre trovato questo aspetto delle persone bizzarro. Sono un'attrice perché mi piace recitare e non mi interessa se gli altri guardino o meno quello che faccio, ma le persone non hanno il diritto di darmi lezioni sulla mia vita privata."