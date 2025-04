Thunderbolts, Florence Pugh è saltata dal secondo grattacielo più alto del mondo: "Marvel non voleva"

Florence Pugh ha confessato di aver combattuto contro le regole della produzione pur di realizzare una scena mozzafiato in Thunderbolts, il prossimo cinecomic Marvel in uscita il 2 maggio 2025. La sequenza prevedeva un salto dalla Merdeka 118 di Kuala Lumpur, il secondo edificio più alto al mondo. E Pugh non voleva assolutamente essere sostituita da una controfigura.

Thunderbolts: Florence Pugh sfida Marvel per un salto da record

Thunderbolts*

Alta 2.722 piedi (circa 830 metri), la Merdeka 118 rappresentava una sfida estrema. Nonostante la scena fosse inizialmente prevista nel copione, Marvel aveva progressivamente escluso la possibilità di realizzarla per motivi assicurativi. Ma Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova nel film, non si è data per vinta: "Ho pensato: ma che ca**o? Certo che sì! Dobbiamo farlo", ha detto l'attrice.

Stando a quello che ha rivelato, Pugh avrebbe tempestato di email Kevin Feige dicendo che sarebbe stato incredibile per il press tour. "Dobbiamo farlo! Faremo in modo che tre donne battano tre diversi Guinness World Record e faremo questo e questo", ha raccontato a Fandango.

La sua tenacia ha convinto infine la produzione: "Mi hanno detto: 'Ok, se vuoi cadere dal secondo edificio più alto, ci pensiamo noi'". Un'impresa non da poco che ha richiesto un controllo mentale straordinario: "È stato folle. Dopo il salto ho dormito tre ore, l'adrenalina mi ha svuotata".

Un'impresa che ricorda Tom Cruise in Mission: Impossible

Il gesto coraggioso di Florence Pugh evoca inevitabilmente la celebre scalata del Burj Khalifa da parte di Tom Cruise in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. Un paragone che accresce l'hype attorno a Thunderbolts*, cinecomic che riunisce diversi anti-eroi del Marvel Cinematic Universe: da Sebastian Stan a David Harbour, da Julia Louis-Dreyfus a Wyatt Russell.

Quando uscirà al cinema Thunderbolts*

Il film, diretto da Jake Schreier, arriverà nelle sale il 2 maggio 2025. Nel frattempo, la testimonianza di Florence Pugh ha già fatto il giro del web facendo crescere la curiosità e l'attesa per un titolo che si preannuncia tra i più spettacolari dell'anno.