Florence Pugh si rivolge agli uomini "volgari" che criticano il suo seno in mostra: "Crescete"

Florence Pugh risponde per le rime agli hater che hanno criticato il seno in mostra e il vestito rosa trasparente di Valentino indossato alla sfilata di haute couture del marchio a Roma venerdì. L'attrice rivolge una domanda agli uomini sessisti che puntano il dito contro di lei chiedendo: "Perché hai così paura del seno?"

La star di Black Widow ha affrontato le critiche rivolte alla sua mise troppo osé secondo alcuni difendendo le sue scelte. L'attrice ha ammesso che aveva previsto le critiche, ma ha confessato di essere colta alla sprovvista da "quanto volgare" fosse online la reazione a "due graziosi capezzoli".

"Che fosse negativo o positivo, sapevamo tutti cosa stavamo facendo. Ero entusiasta di indossare quell'abito, non ero affatto nervosa", ha scritto in un post su Instagram l'attrice. "Non lo ero prima, durante e nemmeno ora dopo. Ciò che è stato interessante osservare e testimoniare è quanto sia facile per gli uomini distruggere completamente il corpo di una donna, pubblicamente, con orgoglio, affinché tutti lo vedano. Non è la prima volta e di certo non sarà l'ultima volta che una donna si sentirà dire cosa c'è che non va nel suo corpo da una folla di estranei, ciò che è preoccupante è quanto possano essere volgari alcuni di voi uomini."

Florence Pugh ha svelato per la prima volta l'abito su Instagram sabato insieme alla didascalia "Tecnicamente sono coperti", che a quanto pare è stato sufficiente per soddisfare la policy sulla nudità notoriamente restrittiva e spesso ingiustamente punitiva della piattaforma.

L'attrice inglese ha rivelato che alcuni dei commenti includevano persone che le facevano sapere "quanto erano rimasti delusi dalle mie piccole tette" o che "dovrei essere imbarazzata per essere così piatta".

I commenti negativi, tuttavia, non hanno scalfito minimamente la fiducia di Florence Pugh, che commenta:

"Ho vissuto nel mio corpo per molto tempo. Sono pienamente consapevole delle dimensioni del mio seno e non ne ho paura. La cosa più preoccupante è... Perché avete così paura del seno? Piccolo? Di grandi dimensioni? Sinistra? Destra? Solo uno? Forse nessuno? Che cosa vi terrorizza?"

La candidata all'Oscar ha affermato di attribuire la sua auto-accettazione al modo in cui è stata cresciuta "per trovare potere nelle pieghe del nostro corpo" in una famiglia di "donne molto forti, potenti e formose".

La sua educazione ha influenzato il modo in cui Florence Pugh ha respinto gli standard di bellezza tossici a Hollywood, inclusa l'aspettativa che il suo corpo debba "trasformarsi in un'idea su ciò che è caldo o sessualmente attraente".

"Ho indossato quel vestito perché so che se nel 2022 essere pubblicamente violento nei confronti delle donne è così facile per voi, allora la risposta è che siete voi che non lo sapete. Crescete. Rispettate le persone. Rispettate i corpi. Rispettate tutte le donne. Rispettate gli umani. La vita diventerà molto più facile, lo prometto.", ha concluso il post l'attrice aggiungendo l'hashtag #fuckingfreethefuckingnipple.