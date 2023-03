Florence Pugh: "Io in un film alla Nancy Meyers? Sarebbe strano. Scelgo solo ruoli molto intensi"

Florence Pugh ha recentemente parlato della sua carriera e delle motivazioni che la accompagnano nella scelta di un ruolo, spiegando così perché sarà molto difficile vederla come star di una commedia romantica. L'attrice interpreta infatti solo personaggi "intensi" e che devono piangere... molto.

"Non è un segreto che scelgo solo ruoli molto intensi" ha dichiarato Florence Pugh durante la premiere di A Good Person di Zach Braff, in cui presta il suo volto a una donna dipendente dagli oppioidi che sta combattendo contro il dolore in seguito a un incidente d'auto.

"Questa non è la prima volta che mi riduco in lacrime in ogni scena che giro. Adoro i momenti crudi. Adoro ricevere una sceneggiatura in cui metto alla prova me stessa". Come riportato da Yahoo, l'attrice si è poi soffermata sul suo lavoro con il regista Zach Braff con cui ha avuto una relazione anni prima della pellicola.

La giovane star ha sottolineato: "E' una persona che mi conosce, conosce il mio potenziale e che ha voluto lavorare con me. Penso sarebbe stato strano se avesse scritto una cosa alla Nancy Meyers per me dicendomi: 'Non piangerai in questo film'. Avrei pensato 'Oh Dio'".

L'attrice ha anche prodotto A Good Person, con Morgan Freeman, Molly Shannon, Celeste O'Connor, Zoe Lister-Jones e Chinaza Uche. Le riprese si sono svolte in New Jersey. "Quando ci siamo trasferiti in città, Florence sentiva di essere in un film di Nancy Meyers" ha aggiunto il regista il quale ha parlato di un "progetto emotivamente faticoso per Florence" a causa dell'argomento.

"Volevo scrivere qualcosa per Florence, e questo è più o meno quello che è venuto fuori", ha proseguito il regista. "Il suo talento mi mette in soggezione. È come se fossi con la violinista più incredibile del mondo e le dovessi scrivere un pezzo. Non puoi scrivere qualcosa di semplice. Dovrei scrivere qualcosa di complesso perché sai che tutti possono farcela".

A Good Person, pellicola scritta e diretta da Zach Braff, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 marzo. In Italia sarà un progetto Sky Original, distribuito su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.