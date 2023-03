Florence Pugh e Zach Braff riuniti sul red carpet di A Good Person dopo la rottura (FOTO)

I due ex fidanzati Florence Pugh e Zach Braff si sono riuniti a Londra sul red carpet di A Good Person, film scritto e diretto da Braff.

Nonostante la rottura tra i due, avvenuta in maniera silenziosa nei mesi scorsi, Florence Pugh e Zach Braff si sono riuniti a Londra sul red carpet di A Good Person, film scritto e diretto proprio dall'ex star di Scrubs. I due attori sono rimasti in rapporti amichevoli e Zack ha più volte elogiato Florence, definendola una delle attrici più grandi della sua generazione.

Florence Pugh e Zach Braff avevano confermato la loro relazione alla fine del 2019 dopo essere stati beccati assieme in pubblico a New York. I fan avevano criticamente aspramente l'attrice per la differenza di età con la star di Scrubs, ma lei ha rispedito le critiche al mittente dicendosi "libera di fare quello che credeva".

Il film A Good Person, scritto e diretto da Zach Braff, arriverà nei cinema americani il 24 marzo e in Italia sarà un progetto Sky Original, distribuito su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Protagonisti della pellicola sono l'attrice britannica Florence Pugh e la leggenda della recitazione Morgan Freeman.

Florence Pugh, ritratto di una piccola donna, grande attrice

Questa la sinossi di A Good Person: Allison (Florence Pugh) è una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.