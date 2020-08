Flightplan - Mistero in volo: il ruolo di Jodie Foster era stato scritto per un altro attore

Il ruolo di Kyle Pratt, interpretata da Jodie Foster in Flightplan - Mistero in volo, originariamente, era stato scritto per un altro attore americano.

Il ruolo di Jodie Foster* in *Flightplan - Mistero in volo, originariamente, era stato scritto per Sean Penn. Il regista decise persino di mantenere il nome del personaggio originale: Kyle. Ironia della sorte, il ruolo di Penn in The Game - Nessuna regola era originariamente destinato a Jodie Foster.

Peter A. Dowling ha presentato la sua idea per il film al produttore Brian Grazer, originariamente la pellicola parlava di un uomo che lavorava alla sicurezza aeroportuale e durante un volo suo figlio viene rapito da dei terroristi. Pochi anni dopo, Billy Ray ha terminato la sceneggiatura, eliminando i terroristi dalla storia e enfatizzando il ruolo del protagonista, che è diventato una donna, al che Grazer ha capito subito che sarebbe stato un buon ruolo per Jodie Foster.

Jodie Foster nel thriller Flightplan

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 37% basato su 177 recensioni, con una valutazione media di 5,31/10. Il consenso del sito afferma: "Gli attori sono tutti molto bravi ma man mano che il film avanza la tensione si sgonfia a causa della trama inverosimile."

Jodie Foster e Marlene Lawston in Flightplan

Flightplan - Mistero in volo ha incassato 223.387.299 di dollari; in Italia, nelle quattro settimane di programmazione, la pellicola ha guadagnato 5.213.616 euro, mentre negli USA, in sette settimane, ha totalizzato 89.707.299 dollari.