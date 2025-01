Sonic 4: il regista anticipa i piani per Metal Sonic ed Amy Rose nel prossimo film del franchise

Alla fine di Sonic 3, l'universo cinematografico di Sonic si è notevolmente ingrandito. Shadow e Gerald Robotnik hanno ampliato la famiglia del franchise e una scena a metà dei titoli di coda ha promesso l'arrivo di ancora più personaggi amati dai fan per l'eventuale sequel.

Mentre Sonic 3 debutterà in versione digitale questa settimana, Polygon ha avuto modo di parlare con il regista del franchise, Jeff Fowler, del futuro della serie e di ciò che ci aspetta dai due nuovi personaggi apparsi a sorpresa.

Nella scena a metà dei titoli di coda, infatti, un esercito di Metal Sonic si presenta per neutralizzare Sonic. Ma arriva un salvatore: Amy Rose, nascosta e armata di una mazza gigante, che fa piazza pulita dei cloni robotici di Sonic. Né Metal Sonic né Amy parlano durante la scena, quindi si tratta di una scena molto aperta che però è anche una perfetta anticipazione di Sonic 4.

Sonic 3, la comparsa di Amy Rose

Com'è nata l'idea di introdurre Amy e Metal Sonic

Fowler ha rivelato che l'idea di introdurre i due personaggi è arrivata molto presto nel corso della produzione: "Adoriamo fare questi teaser e con Sonic, che ha più di 30 anni di giochi, ci sono così tanti personaggi straordinari. Non vedevamo l'ora di avere un personaggio femminile come Amy, ma allo stesso tempo di onorare il modo in cui entrambi sono stati introdotti in Sonic CD. Quindi è stato molto bello onorare quella cronologia e introdurre contemporaneamente".

Alla domanda se abbia già in mente qualche nome come possibile doppiatore, il regista ha risposto: "Assolutamente. Voglio dire, tradizionalmente, nella maggior parte delle sue incarnazioni, Metal Sonic non parla. Questo non vuol dire che una volta iniziato il processo di scrittura della sceneggiatura non ci si chiederà: e se gli dessimo una voce? Tutte queste conversazioni devono ancora essere fatte".

Poi ha continuato riferendosi al personaggio di Amy: "Ma credo che con Amy, man mano che lavoreremo sul suo personaggio - quando il lavoro sarà avviato - capiremo chi è il più adatto in termini di personalità. Voglio dire, Amy è un po' diversa da Shadow. Il suo carattere si è mantenuto nel tempo. Penso che sulla base della presentazione originale di Amy, abbiamo bisogno di una storia diversa - non possiamo basarci solo su Sonic CD. Ma sono entrambe opportunità molto interessanti. Sono conversazioni che ancora dobbiamo avere".