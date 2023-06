Five Nights at Freddy's: il trailer ufficiale del film horror targato Blumhouse (VIDEO)

Ecco il primo trailer di Five Nights at Freddy's, la pellicola in cui la guardia notturna interpretata da Josh Hutcherson dovrà vedersela con delle terrificanti creature animatroniche.

Universal Pictures International Italy ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Five Nights at Freddy's, l'adattamento targato Blumhouse dell'omonimo videogame survival horror. Il film, diretto da Emma Tammi, è basato sul franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon, che ha pubblicato il primo capitolo nel 2014 e ha rapidamente raggiunto un'enorme popolarità.

Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream). Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) ed è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.

Gli iconici personaggi animatronici del film saranno creati dal Creature Shop di Jim Henson. Five Nights at Freddy's è prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon. I produttori esecutivi del film sono Bea Sequeira, Russell Binder e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment.

Five Nights At Freddy: il poster italiano del film

La sinossi di Five Nights at Freddy's recita: "Riuscirete a sopravvivere per cinque notti? Il terrificante fenomeno dei videogiochi horror diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse - la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man - porta Five Nights at Freddy's sul grande schermo. Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare."