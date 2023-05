Five Nights at Freddy's: il trailer dell'atteso film trapela online (VIDEO)

Ecco il trailer dell'atteso Five Nights at Freddy's: il breve filmato del film è trapelato online nelle ultime ore e Scott Cawthon ha manifestato la propria frustrazione.

Il trailer di Five Nights at Freddy's è trapelato online e, sebbene siano stati fatti degli sforzi al fine di contenere la notizia il più possibile, incluso un boicottaggio da parte dei fan e gli avvisi di rimozione da parte di NBC Universal, il teaser è ancora disponibile online e tutti possono vederlo.

Scott Cawthon, il creatore del videogioco nonché produttore del film e autore della sceneggiatura insieme alla regista Emma Tammi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ho ricevuto una mail su questo all'inizio della giornata, ma ero in un parco di divertimenti con i miei figli e non sono riuscito a vedere cosa fosse successo".

"Ho cercato di ignorarlo e godermi la giornata, ma mi sono sentito incredibilmente scoraggiato", ha aggiunto Cawthon. "So che Blumhouse e Universal (e anche io) abbiamo tutti lavorato molto duramente per creare qualcosa di eccitante da condividere. Quindi il pensiero di un primo trailer rovinato è stato molto frustrante, e temevo davvero di tornare a casa per scoprire che cosa era successo mentre ero via".

"Sebbene sia davvero difficile, se non impossibile, impedire alle persone di provare a rovinare le cose per tutti gli altri, è stato davvero incoraggiante la reazione dei fan che si sono rifiutati di vederlo. Per quelli di voi che hanno resistito a guardarlo, penso che sarete molto più felici quando sarete in grado di vedere un prodotto finito, con VFX e suoni adeguati", ha concluso Scott Cawthon.