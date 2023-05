Five Nights at Freddy's: il teaser trailer e il poster dell'horror Blumhouse

Primo sguardo alle raccapriccianti creature animatroniche con cui dovrà vedersela la guardia notturna di Josh Hutcherson nel teaser dell'horror Five Nights at Freddy's.

Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2015, il film horror Five Nights at Freddy's, adattamento targato Blumhouse dell'omonimo videogame, celebra finalmente l'uscita del primo teaser trailer ufficiale diffuso da Universal, fornendo agli spettatori il primo sguardo sui terrificanti animatronics del popolare videogioco survival horror.

Five Nights at Freddy's è basato sul franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon, che ha pubblicato il primo capitolo nel 2014 e ha rapidamente raggiunto un'enorme popolarità. Nel videogame, i giocatori hanno il compito di sopravvivere all'assalto di personaggi animatronici ostili all'interno del ristorante Freddy Fazbear's Pizza infestato, utilizzando telecamere di sicurezza, luci e porte per sorvegliare l'area.

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

Il nuovo teaser rivela come sono stati generati gli animatronics e come sconvolgeranno l'esistenza della sfortunata guardia notturna interpretata da Josh Hutcherson.

Diretto Emma Tammi, Five Nights at Freddy's vede nel cast Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard. La creazione e il design delel creature animatroniche è ad opera di Jim Henson's Creature Shop.