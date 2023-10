Five Nights at Freddy's, la regista difende il rating PG-13: 'Non aspettatevi una versione senza censure'

La regista di Five Nights at Freddy's, Emma Tammi, difende il rating PG-13 e nega l'ipotesi di una versione vietata ai minori di 18 anni per l'home video.

I fan dell'horror che sperano in una versione vietata ai minori di Five Nights at Freddy's resteranno a bocca asciutta. La regista Emma Tammi ha dichiarato in diverse interviste che la sua pellicola è sempre stata progettata per un rating PG-13 e tale resterà.

"Sapevamo che alcuni fan avrebbero voluto una versione vietata ai minori di questo film", ha detto la regista a Forbes. "Da un lato, volevamo includere il pubblico più giovane e sapevamo di aver bisogno di una classificazione PG-13, ma volevamo accontentare anche il pubblico che voleva un maggior livello di violenza includendo elementi dark".

Tammi prosegue: "Naturalmente, ci sono molti elementi oscuri da scoprire nella tradizione del videogame, ma in termini di uccisioni e tutto il resto, tutto dipendeva dall'esecuzione. Direi di non aspettarsi un eccesso di violenza. Siamo davvero contenti del tono del film, ci sembrava la soluzione giusta e il PD-13 ce lo teniamo stretto".

La violenza implicita fa più paura

Five Nights at Freddy's, prodotto da Blumhouse e Universal, è basato sul popolare franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon nel 2014. Nel corso dell'avventura, i giocatori hanno il compito di sopravvivere a un assalto di personaggi animatronici ostili all'interno del infestato ristorante Freddy Fazbear's Pizza. L'adattamento cinematografico è interpretato da Josh Hutcherson.

In un'intervista separata con la rivista Total Film, Tammi ha confessato di aver progettato il suo horror per un pubblico adolescente:

"Entrando nella produzione sapevamo che volevamo attenerci davvero alla classificazione PG-13 per questo film. Sembrava importante e davvero emozionante poter includere un pubblico più giovane. Ma, ovviamente, volevamo anche trasmettere le paure e almeno la violenza implicita di un omicidio, anche se non si vede tutto. Personalmente trovo a volte più divertente e creativo trovare il modo di mostrare l'oggetto senza mostrarlo esplicitamente o senza mostrarlo graficamente. A volte fa che la tua mente vada in posti ancora più oscuri rispetto a quando mostri sangue e viscere".

Dopo l'anteprima a Lucca Comics & Games 2023, Five Nights at Freddy's sarà nei cinema italiani a partire dal 2 novembre.