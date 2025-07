Five Night at Freddy's 2: caos e terrore nel trailer del sequel Blumhouse

Universal Pictures e Blumhouse hanno condiviso online il trailer di Five Nights at Freddy's 2, l'atteso sequel horror in arrivo nei cinema americani il 5 dicembre.

L'adattamento del videogioco targato Cawthon ha conquistato nel 2023 i box office internazionali arrivando a quota 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 20 milioni, ottenendo rapidamente il via libera alla produzione del secondo capitolo della storia

Le anticipazioni del trailer del sequel

Nel trailer di Five Nights at Freddy's 2 si mostra qualche dettaglio di ciò che accade un anno dopo i tragici eventi al centro del primo film. Quanto avvenuto negli spazi di Freddy Fazbear's Pizza ha portato alla nascita dell'evento Fazfest e Mike ha cercato di proteggere sua sorella Abby che, tuttavia, sente la nostalgia degli animatronic e cerca un modo di farli aggiustare. Una notte la ragazzina riceve un messaggio che anticipa caos e terrore in città.

Ecco il video:

Chi ha realizzato Five Nights at Freddy's 2

Nel cast del sequel ci saranno Matthew Lillard, la star di Scream, nel ruolo del villain William Afton, Josh Hutcherson che riprende la parte di Mike Schmidt, Elizabeth Lail che è Vanessa, e Piper Rubio che sarà Abby.

Nel primo film, di cui potete leggere la nostra recensione, la guardia giurata Mike Schmidt sembrava aver sconfitto una volta per tutte i terrificanti animatronic che seminano morte e terrore dopo che prendono vita di notte nel locale in cui lavorano e sfuggono al controllo del proprietario. Mike aveva infatti accettato un lavoro come guardia notturna presso la pizzeria Freddy Fazbear's, dove si esibivano le mascotte animatroniche tra cui l'orso Freddy Fazbear, la volpe pirata Foxy, il coniglio Bonnie, e la gallina Chica insieme a Mr. Cupcake.

Emma Tammi ha diretto il sequel e ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Cawhton e Seth Cuddeback. Jason Blum, il creatore del videogioco e Christopher H. Warner saranno produttori esecutivi del film che spera di replicare il successo del primo capitolo della storia.