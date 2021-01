Five Eyes: Josh Hartnett nel cast del nuovo film di Guy Ritchie

L'attore Josh Hartnett è entrato a far parte del cast del thriller Five Eyes, il nuovo progetto del regista Guy Ritchie con star Jason Statham.

Five Eyes sarà il nuovo film di Guy Ritchie e nel cast ci sarà anche Josh Hartnett, che ha già collaborato con il regista in occasione di Wrath of Man.

Il progetto, che si preannuncia ricco d'azione, sarà un thriller ambientato nel mondo delle spie prodotto da Miramax/STX.

Al cento della trama del lungometraggio Five Eyes ci sarà l'agente dell'MI6 Orson Fortune (Jason Statham), ingaggiato da un gruppo internazionale chiamato Five Eyes per rintracciare e impedire la vendita di una tecnologia che permette di promuovere delle armi letali che potrebbero sconvolgere l'ordine mondiale. L'uomo si ritrova a essere partner di Sarah Fidel, esperta in tecnologia, intraprendendo così una missione in giro per il mondo che lo obbligherà a usare tutto il suo fascino, ingenuità e forza per rintracciare e infiltrarsi nel mondo del traffico delle armi alla cui guida c'è il miliardario Greg Simmonds.

La produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato a Josh Hartnett che ha recentemente recitato nella serie Die Hart con star Kevin Hart e John Travolta, progetto che era stato realizzato per la piattaforma di streaming Quibi.

Nel cast di Five Eyes ci saranno anche l'attrice Aubrey Plaza e Cary Elwes, ex star del cult La storia fantastica.