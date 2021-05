First Man - Il primo uomo: gli oggetti che Neil Armstrong portò sull'Apollo 11

First Man - Il primo uomo narra la storia di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, e gli anni precedenti la missione dell'Apollo 11; Gli oggetti che l'astronauta decise di portare sulla luna, centro di molte speculazioni, non sono mai stati divulgati dalla NASA e Armstrong ha fornito solo alcune osservazioni sull'argomento.

First Man: Ryan Gosling in una foto del film

Neil, nel corso degli anni, ha menzionato soltanto alcuni oggetti durante le sue interviste: alcune parti del Wright Flyer, donate e restituite all'US Air Force Museum; la sua spilla della confraternita; alcuni medaglioni dell'Apollo 11, alcuni gioielli di sua moglie e di sua madre e alcune cose non identificate appartenenti ad altre persone.

A proposito delle dicerie che cono state diffuse dai giornalisti nel corso degli anni Janet Armstrong ha dichiarato: "Non ne so niente io, figuriamoci loro. Non credo, in ogni caso, che oltre a ciò che ha rivelato lui stesso ci siano altri oggetti; non credo, ad esempio, che abbia portato qualcosa di appartenente ai suoi figli."

Il primo uomo: un primo piano di Ryan Gosling

Il libro e il film speculano su quali altri oggetti Armstrong potesse aver avuto con se, tuttavia, molto probabilmente, ogni altra informazione di questo tipo rimarrà privata per sempre. Invece, per ciò che concerne gli oggetti lasciati sulla luna dagli astronauti, uno dei più affascinanti è un disco di silicio con messaggi di pace scritti da parte dei leader di 73 paesi.

firstman

Il disco aveva all'incirca le dimensioni di una moneta da mezzo dollaro, con le parole incise microscopicamente attorno al bordo e al centro dell'oggetto si poteva vedere una scritta: "Dal pianeta Terra, luglio 1969". Nel disco c'erano anche tutti i nomi dei membri del Congresso che avevano reso possibile la missione Apollo 11 e i nomi dei massimi funzionari della NASA.