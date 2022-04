Firestarter: il nuovo trailer del film tratto dal libro di Stephen King

Il 12 maggio arriverà nei cinema il film Firestarter e il nuovo trailer del progetto tratto dal libro di Stephen King regala molte sequenze dell'atteso adattamento.

Nel video si vede la giovanissima Charlie che fa fatica a controllare i suoi poteri sovrannaturali potenzialmente mortali per chi le è accanto, ma molto interessanti per delle persone misteriose che vorrebbero prenderne il controllo.

Firestarter è un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King ed è stato realizzato dai produttori de L'Uomo Invisibile.

Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron; Ted Bundy - Fascino criminale; The Greatest Showman) e Vicky (Sydney Lemmon; Fear the Walking Dead, Succession) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, La Guerra di Domani) da un'oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un'arma di distruzione di massa.

Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes; Wild Indian, Rutherford Falls) viene inviato per dare la caccia alla famiglia e catturare Charlie una volta per tutte. Ma Charlie ha altri piani.

Tra gli interpreti ci sono anche Kurtwood Smith (Amityville: Il risveglio, Hitchcock), John Beasley (Anarchia - La Notte del Giudizio, Al Vertice della Tensione) e Gloria Reuben (Lincoln, Mr. Robot). La colonna sonora di Firestarter è invece composta dal leggendario John Carpenter (Halloween, Christine, Fog) e dai compositori del franchise Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies.

Diretto da Keith Thomas Brown (The Vigil - Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills) basato sul romanzo di Stephen King, Firestarter è prodotto da Jason Blum (Halloween, L'Uomo Invisibile) per Blumhouse e dal premio Oscar Akiva Goldsman (Io Sono Leggenda, Constantine) per Weed Road Pictures. I produttori esecutivi sono Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz e Raphael Margules.