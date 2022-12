Firebug: approvata da Apple+ la nuova serie crime con Taron Egerton

Apple+ ha dato il via libera alla serie tv Firebug, che avrà Taron Egerton come protagonista. Lo show cavalcherà il successo del precedente lavoro svolto dal team produttivo, ovvero Black Bird, tratto dal romanzo In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption di James Keene e Hillel Levin. Il nuovo titolo andrà quindi ad ampliare l'offerta degli Apple Original, sulla piattaforma che si sta velocemente dimostrando molto competitiva sul mercato dello streaming seriale.

La scrittura di Firebug è affidata a Dennis Lehane, già creatore di Black Bird, che sarà affiancato dalla squadra di produttori esecutivi già collaudata con il suddetto titolo. Fanno parte del team Richard Plepler, Bradley Thomas, Dan Friedkin e Kary Antholis, quest'ultimo anche host del podcast di truth.media che dà il titolo allo show.

Una storia vera

Firebug è infatti ispirato a fatti realmente accaduti e seguirà le vicende criminali e giudiziarie legate a una serie di incendi dolosi avvenuti nel sud della California per oltre dieci anni. Un misterioso piromane ha infatti terrorizzato la regione dando fuoco ad attività commerciali in pieno giorno per anni, sfuggendo continuamente alle forze dell'ordine, come avverrà anche nella serie tv Apple.

La trama di Firebug è incentrata sull'operato di un detective e di un investigatore specializzato in incendi, quest'ultimo interpretato da Taron Egerton, già protagonista di Black Bird e noto al cinema soprattutto per i ruoli in Kingsman: Secret Service e Rocketman. Due piromani seriali semineranno il terrore nella popolazione, mentre alle autorità non resta che correre contro il tempo per sconfiggere il fuoco. La serie sarà targata Apple e prodotta da Imperative Entertainment, che collaborerà con la piattaforma anche per il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, e per The Wager.