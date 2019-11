Gary Oldman protagonista della serie tv Apple+ Slow Horses

Gary Oldman si appresta ad approdare nel mondo della televisione in veste di protagonista della serie tv Apple+ Slow Horses. Dopo aver interpretato il popolare agente segreto George Smiley ne La talpa, oldman tornerà a calarsi nel ruolo di agente nell'adattamento dei popolari romanzi.

Slow Horses, serie di romanzi firmati da Mick Herron, è una saga intrisa di humor nero incentrata su Jackson Lamb, leader folle e geniale, ma molto irascibile, di un gruppo di spostati parte del MI5. Lamb è stato esiliato a dirigere Slough House, sezione fantasma del MI5, proprio per espiare i propri errori. A interpretare Jackson Lamb, personaggio decisamente sopra le righe, sarà il talentuoso Gary Oldman.

Slow Horses, in italiano Un covo di bastardi, è il primo di una serie di otto romanzi e racconta il rapimento di un giovane uomo con i rapitori che minacciano di decapitarlo in diretta sul web. Il mistero che circonda il crimine riguarda, però, la vera identità della vittima e la possibile connessione tra i rapitori e un giornalista in disgrazia.

Graham Yost produrrà Slow Horses mentre Will Smith, collaboratore abituale del regista Armando Iannucci, si occuperà della sceneggiatura della serie Apple+.