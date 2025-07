Carlo Rambaldi e Franco Nero avranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Due eccellenze italiane del cinema internazionale, il maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi, e la star degli spaghetti western Franco Nero, riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

I due artisti sono stati inseriti nella lista della 'classe del 2026' composta da 35 protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport selezionati dalla Camera di Commercio di Hollywood per essere celebrati sul famoso marciapiede di Los Angeles.

La candidatura di Carlo Rambaldi voluta dal comitato per il centenario

Il 15 settembre ricorrerà il centenario dalla nascita di Carlo Rambaldi, scomparso nel 2012 e autore di creature indimenticabili in film come King Kong (1976), Alien (1979) e l'extraterrestre più famoso del cinema, E.T.

Drew Barrymore con E.T. creato da Carlo Rambaldi

A volere con forza la sua candidatura è stato il comitato del centenario, composto da Silvia Bizio, Anna Manunza e Raffaella De Laurentiis, residenti a Los Angeles. La candidatura è stata presentata da Cinecittà e dal Ministero della Cultura.

L'ennesimo riconoscimento per Franco Nero e le dichiarazioni di Lucia Borgonzoni

Franco Nero, conosciuto internazionalmente soprattutto per il ruolo da protagonista in Django di Sergio Corbucci, aveva ricevuto diversi già diversi premi negli USA grazie al Filming Italy organizzato a L.A. da Tiziana Rocca.

La sottosegretaria Lucia Borgonzoni ha commentato in questi termini i due riconoscimenti:"Siamo molto felici di questo onore conferito ad un grande italiano e ad un grande emiliano, che ha insegnato al mondo come creare gli effetti speciali. Nei nostri cuori sarà per sempre il creatore di E.T. Anche Franco Nero è un orgoglio italiano".

Franco Nero in una scena di Mario il mago

Nel 2023, Franco Nero ha partecipato alla miniserie tv Django, rivisitazione in lingua inglese del famoso film di Corbucci, con Matthias Schoenaerts e Noomi Rapace nel cast.