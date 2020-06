FIPILI Horror Festival: Favolacce, Buio, Memorie di un assassino, l'evento virtuale il 19 giugno

Venerdì 19 Giugno la giornata-evento virtuale in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa in programma Memorie di un assassino del premio Oscar Bong Joon-ho, Favolacce e Buio.

L'Arsenale Virtuale, la sala digitale aperta dal Cinema Arsenale di Pisa all'interno del progetto nazionale #IorestoinSALA, è pronta ad ospitare, Venerdì 19 Giugno, una ricca giornata-evento in collaborazione con il FIPILI Horror Festival, festival della paura tra cinema e letteratura di Livorno in cui verranno presentati i film Memorie di un assassino, Favolacce e Buio.

Lo "Special Event" avrà inizio alle 16.00 con l'introduzione live alla proiezione di Memorie di un assassino - Memories of Murder del regista premio oscar Bong Joon-ho, a cura di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, direttori del Far East Film Festival di Udine, il più importante festival dedicato al cinema asiatico, che, in programma dal 26 giugno al 4 luglio con 46 film (di cui 4 prime mondiali, 11 europe e 17 italiane), giungerà alla sua ventiduesima edizione in una veste tutta online visibile sul portale mymovies.it. Parteciperà all'introduzione del film anche Alessandro Giacobbe, che con la sua Academy Two ha portato in Italia, oltre all'opera seconda del regista coreano, il film dell'anno Parasite. Il film sarà quindi proiettato virtualmente alle 16.15.

Alle 18.30 spazio alla proiezione di Favolacce di Damiano e Fabio D'Innocenzo, Orso d'argento per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Berlino e candidato a 9 nastri d'argento, una favola nera con protagonista Elio Germano, che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani al'interno di una comunità di famiglie, in un mondo apparentemente normale dove la rabbia e la disperazione sono pronte ad esplodere. Seguirà alle 20.10 l'incontro in diretta con il direttore della fotografia del film Paolo Carnera.

A chiudere la giornata-evento alle 21.00 sarà la proiezione di Buio, una favola dark che vuole riflettere sul ruolo del patriarcato e del consumismo sulle nostre vite e che racconta la storia di tre ragazze costrette dal padre a vivere recluse perché fuori casa è in corso l'Apocalisse. Premiato al Roma Film Festival e fresco candidato ai Nastri d'Argento, il film sarà seguito alle 22.40 dall'incontro live con la regista Emanuela Rossi.

Nel corso dell'evento, sarà proiettato un video intervento di Alessio Porquier e Ciro Di Dato, direttori del "FI-PI-LI Horror Festival", che quest'anno giunge alla nona edizione, che annunceranno gli oltre 50 cortometraggi italiani selezionati in concorso per l'edizione 2020. Gli incontri saranno trasmessi su MyMovies, e saranno collegati ai biglietti per i vari spettacoli acquistabili su arsenalecinema.com, e sul canale YouTube ed il sito del Cinema Arsenale.