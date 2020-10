Fiorina la vacca e Giuseppe Conte: l'incredibile legame tra il film erotico e il premier

Esiste un legame molto particolare tra il premier Giuseppe Conte e un film erotico. Nessun video scabroso nell'armadio: tra Fiorina la vacca e il Presidente del Consiglio c'è di mezzo una suocera.

Ewa Aulin, una bella foto dell'attrice

Il legame tra il film in onda stasera su Cine34 e Giuseppe Conte si chiama Ewa Aulin, ovvero la biondina che in Fiorina la vacca interpreta Giacomina, la consorte del povero Menico. Svedese, classe 1950, Ewa Aulin, quando nel 1973 decide di mettere un freno alle sue ambizioni cinematografiche, resta a vivere a Roma dove conosce Cesare Paladino, costruttore, che nel 1974 diventerà il suo compagno e poi il padre delle sue due figlie. Una delle bambine nate dall'unione della Aulin con Paladino è proprio Olivia, l'attuale compagna di Giuseppe Conte.

Nel passato di Ewa Aulin c'è anche un altro legame particolare col il cinema erotico: è stata infatti lanciata da Tinto Brass. A rivelarlo è stato lo stesso regista nel corso di un'intervista: "Quando ho saputo che la suocera del premier è Ewa Aulin, una delle attrici che io ho lanciato, mi sono sorpreso. Da tanto tempo non sentivo parlare di lei, Ewa era piena di sensualità [...] Aveva solo diciassette anni quando la conobbi e la diressi in un mio film". La pellicola in questione è il giallo Col cuore in gola, che vede la Aulin co-protagonista al fianco di Jean-Louis Trintignant.

In seguito ha partecipato a produzioni internazionali, come Candy e il suo pazzo mondo, al fianco di Marlon Brando e Richard Burton, Fate la rivoluzione senza di noi, con Donald Sutherland, ma anche a commedie decamerotiche, come Fiorina la vacca, e ad altri noti film pruriginosi, come Quando l'amore è sensualità, diretto nel dallo stesso Vittorio De Sisti nel 1973, al fianco di Agostina Belli.