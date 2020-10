Fiorina la vacca: il film erotico con Ornella Muti ed Ewa Aulin stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:05, va in onda Fiorina la vacca, commedia erotica diretta da Vittorio De Sisti nel 1972, con Ornella Muti ed Ewa Aulin.

Stasera su Cine34, alle 21:05, arriva Fiorina la vacca, commedia sexy all'italiana, diretta da Vittorio De Sisti che reinterpreta situazioni e personaggi estrapolati da varie opere di Ruzante. Nel cast, al fianco di Gastone Moschin ed Ewa Aulin, anche una giovanissima Ornella Muti.

La locandina di Fiorina la vacca

Nella campagna padovana, intorno alla metà del '500, il povero contadino Ruzante (Gastone Moschin), prima di partire come soldato di ventura, vende la sua unica ricchezza, ovvero la vacca Fiorina. Un altro contadino, Menico (Renzo Montagnani), compra Fiorina con i soldi della consorte Giacomina (Ewa Aulin).

Quando compare Michelon gli tende una trappola, Menico non solo ci casca con tutte le scarpe, ma in un colpo solo perde moglie e vacca.

Comprata, rubata e svenduta, Fiorina approda nelle stalle del ricco Beolco, che ha appena cacciato la vecchia amante ed è in cerca della nuova, possibilmente più giovane. La trova e scopre che si chiama Fiorina (Angela Covello): certo non è la vacca ma la moglie, rimasta povera e sola, di Ruzante.

Che nel frattempo torna, più logoro che mai, dalla guerra. Vorrebbe riprendere con sè entrambe le Fiorina ma la moglie, felice del nuovo stato, non ci pensa neppure. Malmenato dagli scagnozzi di Beolco, Ruzante decide che, rispetto a quello, è meglio la guerra.