Fiori sopra l'inferno, trama della seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, stasera su Rai 1

Fiori sopra l'inferno, la nuova fiction con Elena Sofia Ricci torna stasera su Rai 1 alle 21:25. Sono sei gli episodi, suddivisi in tre serate, del nuovo show basato sui libri di Ilaria Tuti. La protagonista, come ha raccontato dal palco dell'Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, veste i panni di Teresa Battaglia, un'esperta profiler di quasi sessanta anni. Ecco la trama della seconda puntata.

EPISODIO 3

Grazie a Marini Teresa recupera i sensi e insieme vanno alla scuola per parlare con Mathias. Tra gli alberi, l'uomo dal tabarro osserva gli scolari uscire, quando all'improvviso vede un fuoristrada che quasi investe una signora con un passeggino. L'uomo segue l'auto, la ferma e inizia a colpirla. Teresa e Marini assistono alla scena, inseguono invano lo strano montanaro. Dalla scientifica arrivano buone notizie, mentre quelle che arrivano dalla dottoressa Mura non sono per niente rassicuranti. I bambini tornano nel bosco e scoprono uno stavolo abbandonato. Intanto Melania Kravina è sparita e mentre la scientifica analizza la sua auto, Marini e Parisi perlustrano la zona. La trovano poco distante, ancora in vita. La pressione aumenta e Teresa decide di trasferirsi a Travenì. È notte fonda, il figlio del Sindaco è alla guida del fuoristrada che era davanti alla scuola. È con gli amici e corre veloce fino a che l'uomo dal tabarro li arresta. David scende e di colpo viene afferrato per il collo. L'uomo inizia a stringere sotto lo sguardo impietrito degli amici.

EPISODIO 4

David Knauss viene portato via in ambulanza mentre gli amici confermano a Parisi e a Marini che l'aggressore era lo stesso della scuola. Intanto Teresa va in ospedale e David le descrive l'uomo. Teresa chiede un elenco di tutti gli uomini con gli occhi azzurri, tra i 30 e i 50 anni che vivono in quelle zone. Intanto il papà di Lucia viene fermato mentre tenta di varcare il confine e quando Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, Dante Kravina riconosce in lui l'uomo dal tabarro. La stessa conferma arriva anche da David. Dopo la scuola Mathias, Lucia e Diego parlano con il padre di Oliver e gli raccontano di quanto Visiel lo tormenti. La sera Brughi va a casa del bidello e quando l'uomo gli apre, Brughi lo colpisce violentemente. I bambini sono tornati allo stavolo e quando aprono la botola trovano uno scheletro. Intanto l'uomo dal tabarro, nascosto tra gli alberi, attende paziente l'auto di Viesel e il suo sguardo si accende di terrore quando lo vede apparire davanti a sé.

Fiori sopra l'inferno, in tre serate da sei episodi, è diretta da Carlo Carlei, scritta da Donatella Diamanti, Valerio D'Annunzio e Mario Cristiani ed è ambientata a Travenì, un piccolo paesino delle Dolomiti friulane. Qui trovate la nostra recensione di Fiori sopra l'inferno

Travenì. Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all'apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza, scuote le coscienze. Presto, l'ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l'unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell'assassino. Nella squadra di Teresa è appena arrivato il giovane ispettore Massimo Marini in fuga dal proprio passato. Una donna tenace, caparbia, sarcastica che dovrà però fare i conti con i primi segni dell'Alzheimer. E se Teresa scoprisse di avere più di un motivo per empatizzare con la sua preda? Le Dolomiti Friulane sono la cornice di questa nuova fiction. A ruotare attorno alla vita di Teresa c'è anche l'Ispettore Capo Giuseppe Parisi. È l'ombra di Teresa da più di vent'anni, ovunque abbia prestato servizio, l'ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l'hanno portata a essere la donna che è.