Fiori sopra l'inferno, trama dell'ultima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, stasera su Rai 1

Fiori sopra l'inferno, la nuova fiction con Elena Sofia Ricci, torna stasera su Rai 1 alle 21:25. Siamo arrivati all'atto finale del nuovo show basato sui libri di Ilaria Tuti. Oggi 27 febbraio andranno in onda gli ultimi due episodi dello show. La protagonista, veste i panni di Teresa Battaglia, un'esperta profiler di quasi sessanta anni.

Ecco la trama della terza puntata

EPISODIO 5

Il cadavere di Viesel viene portato via mentre Teresa analizza la scena: anche stavolta il killer ha organizzato l'aggressione e ha sottratto qualcosa alla vittima. Nel caso di Visiel, la pelle. Rientrata in ufficio Teresa trova una sorpresa: Marini e Parisi le hanno regalato un orologio per il compleanno. Teresa è preoccupata perché quella sera dovrà fare ulteriori esami. Mentre si appresta a fare la Tac, ha un'intuizione: il killer sta proteggendo quei 4 bambini e all'appello manca Mathias. Intanto la scientifica ha trovato tracce di sangue: finalmente avranno il DNA del killer. A Travenì è San Nicola e tutti si preparano alla discesa dei Krampus. Le luci si spengono, tra lo stupore e la rabbia di Teresa, e i diavoli si mescolano alle persone. In quel disordine c'è anche l'uomo dal tabarro. Intanto una figura imponente attira l'attenzione di Marini: è Lucas Ebran. L'uomo scappa però Marini lo blocca. Il volto di Teresa si distende, ma all'improvviso l'urlo di una donna squarcia l'aria: è sparito un bambino!

EPISODIO 6

Le ricerche di Markus continuano, mentre Ebran viene rilasciato. Teresa ha un'intuizione, deve parlarne con Mathias. Grazie a Lucia, scopre che il bambino è andato allo stavolo ed è lì che lo trovano insieme allo scheletro di un uomo. La scoperta dell'identità della vittima scatenerà una serie di eventi che porteranno Teresa e la sua squadra a fare i conti con oscuri segreti, tenuti nascosti per oltre quarant'anni

Fiori sopra l'inferno, in tre serate da sei episodi, è diretta da Carlo Carlei, scritta da Donatella Diamanti, Valerio D'Annunzio e Mario Cristiani ed è ambientata a Travenì, un piccolo paesino delle Dolomiti friulane. Qui trovate la nostra recensione di Fiori sopra l'inferno

Travenì. Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all'apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza, scuote le coscienze. Presto, l'ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l'unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell'assassino. Nella squadra di Teresa è appena arrivato il giovane ispettore Massimo Marini in fuga dal proprio passato. Una donna tenace, caparbia, sarcastica che dovrà però fare i conti con i primi segni dell'Alzheimer. E se Teresa scoprisse di avere più di un motivo per empatizzare con la sua preda? Le Dolomiti Friulane sono la cornice di questa nuova fiction. A ruotare attorno alla vita di Teresa c'è anche l'Ispettore Capo Giuseppe Parisi. È l'ombra di Teresa da più di vent'anni, ovunque abbia prestato servizio, l'ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l'hanno portata a essere la donna che è.