Fiorello e Viva Rai2 assenti dai palinsesti RAI: 'Problemi con i condomini di via Asiago'

Viva Rai2, il programma mattutino di Fiorello, è stato il più grande successo della stagione televisiva appena conclusa. Ecco perchè era il grande atteso dei palinsesti RAI 2023/2024. Con somma delusione di tutti, invece, nelle pagine e pagine che illustrano l'offerta del servizio pubblico per il nuovo anno, il nome dello showman siciliano è assente.

Il caso però è complicato. E assai particolare, perchè Viva Rai2 potrebbe tornare in qualunque momento, dipendesse dalla volontà di conduttori e azienda. Ma, come ha ben spiegato l'AD della RAI Roberto Sergio, ci sono da convincere i condomini di via Asiago. Partito a dicembre, e andato avanti fino ai primi giorni di giugno, lo show di Fiorello ha animato la strada romana in cui è presente la sede RAI. Arrecando diversi disturbi, però, agli abitanti che non hanno mai fatto mistero di non gradire urla e schiamazzi fin dalle prime ore del mattino. "Rosario ha voglia di proseguire, ma in quella strada ci abitano delle persone e ci sono dei condomini. Chi abita nei palazzi intorno a via Asiago si è lamentato" ha dichiarato Sergio. Che ha però voluto rassicurare: "con il mio staff ragioneremo con i vari condomini e cercheremo una soluzione che permetta a Rosario di riprendere questa trasmissione".

Viva Rai2 potrebbe così tornare già a novembre, se si riuscisse a trovare una soluzione. Di rinchiudere ospiti, ballerini e conduttori in un vero studio televisivo, però, non se ne parla neppure. "Potremmo offrirgli tutti gli studi che vuole, ma il successo è proprio avere inventato un prodotto che si fa sull'asfalto, guardando i palazzi, con l'intervento a volte delle persone infastidite" ha detto l'AD RAI. "È quello il DNA del programma. O è così o non si può fare quel programma. Lui spera nelle mie doti di mediazione, non so se avrò successo, anche io se fossi un condomino qualche problema me lo farei".