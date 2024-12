Fiorello vince il premio internazionale Rose d'Or per la sua incredibile carriera da showman

Nel corso dei suoi trent'anni di carriera, Fiorello è stato conduttore, comico, presentatore, cantante e molto altro ancora. Una presenza immancabile e preziosa per la tv di oggi e di ieri. Ora, proprio quando Fiorello sta per diventare nonno, e in un momento di pausa dalla tv (dopo i successi di Viva Rai 2), è stato premiato ai Rose d'Or Awards 2024 con l'autorevole Lifetime Archivement per la sua incredibile carriera in tv.

Fiorello premiato dall'EBU per la sua carriera da star nel mondo della tv

Si tratta di un riconoscimento internazionale e di tutto rispetto che lo showman ha ricevuto come premio alla sua fulminante carriera. Si è forgiato su Italia 1 con Karaoke e ha proseguito negli anni macinando un successo dopo l'altro, dopo alcuni anni difficili.

Fiorello ha ricevuto il premio durante la cerimonia della 63esima edizione dei Rose d'Or che si è tenuta a Londra, con una giuria formata 100 esperti e più del settore tra dirigenti televisivi, produttori e distributori aderenti all'Ebu (European Broadcasting Union, la stessa organizzazione che sta dietro a manifestazioni come l'Eurovision). Il riconoscimento ogni anno onora "l'eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei", premiando la capacità "di innovare l'intrattenimento oltre alle sue qualità artistiche e di improvvisazione che da sempre ispirano le nuove generazioni di artisti e artiste".

Nel ricevere il premio, lo stesso Rosario Fiorello ha dichiarato di vivere "un sogno che si avvera". Nei ringraziamenti ammette: "Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino e, soprattutto, al pubblico che mi ha sempre sostenuto".

Proprio in un momento speciale della sua vita artistica e personale, che lo vede pronto a diventare nonno per la prima volta, Fiorello ha scelto di regalare a Londra uno spettacolo a tema grandpa, ispirato proprio alla traduzione inglese di nonno, come altro ringraziamento per il premio ricevuto.