Fiorello torna su Rai 1 con un nuovo show: l'annuncio a sorpresa sui social

Rosario Fiorello torna su Rai 1 con un nuovo programma. L'annuncio è arrivato a sorpresa direttamente dai canali social dello showman siciliano, attraverso un video che, ancora una volta, porta la sua inconfondibile firma.

Nel filmato Fiorello appare accanto alla scritta "prossimamente su Rai 1", senza però fornire ulteriori dettagli sul progetto. Nessuna data di debutto, dunque, e nessuna indicazione sul numero di puntate: per il momento la Rai e lo stesso conduttore hanno scelto di lasciare spazio alla curiosità del pubblico.

L'annuncio di Fiorello in stile Brad Pitt

Il lancio non poteva che essere originale. Nel video Fiorello riprende e ironizza su una nota pubblicità con Brad Pitt, presentandosi vestito e atteggiato in modo molto simile all'attore.

"Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...", si sente dire nella clip. Subito dopo arriva il messaggio che ha acceso l'entusiasmo dei suoi fan: "Prossimamente su Rai1".

Un annuncio breve, costruito più per sorprendere che per svelare realmente i dettagli del nuovo programma. E proprio l'assenza di informazioni ha contribuito ad alimentare la curiosità sui social, dove in molti hanno accolto con entusiasmo la notizia del ritorno dello showman.

Il nuovo progetto rappresenta un rientro particolarmente significativo per Fiorello. Sono infatti trascorsi molti anni dal suo ultimo grande show sulla rete ammiraglia Rai.

Era Il più grande spettacolo dopo il weekend, trasmesso su Rai 1 dal 14 novembre al 5 dicembre 2011 a cui seguirono alcune puntate di Viva RaiPlay. Un programma che riportò Fiorello al centro della prima serata televisiva con uno spettacolo in quattro puntate costruito attorno alla sua comicità, alla musica e agli ospiti.

Da allora lo showman ha continuato a essere protagonista della televisione italiana con diversi progetti e al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo, fino alla più recente esperienza legata a Viva Rai2! e, successivamente, a La Pennicanza.

Parallelamente alla nuova avventura in televisione, Fiorello si prepara anche a tornare in radio con una nuova stagione de La Pennicanza, su Rai Radio2. Il progetto conferma quindi la volontà dello showman di mantenere un doppio rapporto con il pubblico, tra radio e televisione.

Sul nuovo programma di Rai 1, invece, resta ancora il mistero: al momento non è stata comunicata la data della prima puntata né è stato chiarito se si tratterà di un appuntamento unico o di un vero e proprio ciclo di prime serate. Per conoscere maggiori dettagli bisognerà quindi attendere i prossimi annunci. Intanto, però, il messaggio è arrivato forte e chiaro: Fiorello sta per tornare in prima serata su Rai 1.