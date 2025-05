Fiorello torna in RAI con un nuovo programma: il debutto nel giorno del suo compleanno?

Si avvicina il grande ritorno di Rosario Fiorello? A quanto pare ci siamo davvero: lo showman potrebbe tornare in RAI, ma questa volta in radio, nella stessa fascia storica che fu di Viva Radio2, quindi nel primo pomeriggio.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma pare che l'annuncio arriverà proprio nel giorno in cui compirà 65 anni, ovvero il 16 maggio. Come? Direttamente con la prima puntata del nuovo programma.

L'attesissimo ritorno di Fiorello

Le indiscrezioni raccolte da Adnkronos, dicono che Rosario Fiorello potrebbe tornare in radio proprio il 16 maggio, in occasione del suo 65° compleanno, con un annuncio a sorpresa che arriverebbe poco prima della messa in onda.

La notizia, se confermata, segnerebbe il grande ritorno nel pomeriggio di Radio2 dello showman, che quindi tornerebbe nella fascia oraria che di fatto lo aveva consacrato come un vero e proprio fenomeno radiofonico a livello nazionale.

Ricordiamo infatti che il primo pomeriggio è la stessa fascia che ospitava l'indimenticabile "Viva Radio2", programma rimasto nella storia e che ha lanciato un format ripreso poi in televisione.

Fiorello torna in radio: ecco i dettagli

Fiorello e il cast di Viva Rai 2

Al momento non si sa quale potrebbe essere la durata di questa nuova avventura radiofonica. Inizialmente potrebbe essere solamente un'anticipazione di quanto ascolteremo poi in autunno, o magari potrebbe proseguire per qualche settimana fino alla pausa estiva per poi riprendere a settembre.

Nessuna notizia è ancora ufficiale. Adnkronos non ha rivelato il titolo del programma e il cast. Ad ogni modo, secondo l'agenzia, il nome provvisorio sarebbe Radio2 Extra. Per Fiorello si tratterebbe di un grande ritorno, visto che manca da tv e radio dalla fine della scorsa stagione, da quando, cioè, è andata in onda su Rai 2 l'ultima puntata dello show mattieniero più che mattutino Viva Rai 2!.