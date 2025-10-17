Fiorello svela il ritorno di La Pennicanza: sorpresa su Rai 1 il 19 ottobre

Il ciclone Fiorello è pronto a tornare. Dopo settimane di voci e promo trasmessi sulle reti Rai, è arrivato l'annuncio ufficiale direttamente dai social: dal 20 ottobre Rosario Fiorello tornerà su Radio2 con La Pennicanza, il programma che lo scorso anno aveva conquistato il pubblico con la sua leggerezza e il suo umorismo irresistibile.

Accanto a lui, come sempre, ci sarà Fabrizio Biggio, suo inseparabile compagno d'avventure. Ma la sorpresa più grande è un'altra: prima ancora del ritorno in radio, Fiorello apparirà in tv domenica 19 ottobre con uno speciale su Rai1, tra il Tg1 e Affari Tuoi.

Il messaggio dello showman: "Ci vedremo prima in tv"

In una diretta Instagram insieme a Biggio, Fiorello ha svelato la novità con la solita ironia: "Vi attenzioniamo una notizia. Il 19 ottobre si tornerà non in radio, ma in tv, su Rai Uno. Mattina può essere? No pomeriggio? Neppure Tg1? Non come ospiti-Tra i pacchi di Affari Tuoi e il Tg1 non c'è niente. Spargete la voce!".

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Lo showman ha quindi annunciato che andrà in onda un breve speciale dedicato a La Pennicanza, un assaggio del ritorno ufficiale in radio previsto per il giorno successivo. Un esperimento che, secondo molti, potrebbe anticipare un possibile approdo del programma in seconda serata su Rai2, voce che circola ormai da settimane nei corridoi di Viale Mazzini.

Nel video, Fiorello - con cappello con visiera e qualche cerotto sul viso per una caduta in bicicletta - scherza con Biggio: "Stiamo tornando. Noi che veramente siamo anziani dobbiamo svecchiare il vecchiume che abbiamo intorno. In questo vecchiume che c'è in giro noi siamo una ventata d'aria fresca, quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi!". Un messaggio chiaro: Fiorello non ha perso la sua voglia di ironizzare e portare leggerezza, soprattutto in un periodo che, come lui stesso dice, "ha bisogno di una finestra di buonumore".

Il ritorno di Fiorello su Radio2

La Pennicanza tornerà quindi dal 20 ottobre, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Radio2. Un orario perfetto per quella "pennica" post-pranzo da cui prende ispirazione il titolo del programma. Fiorello, che da anni gioca con l'idea di lavorare "quando gli altri dormono", promette un ritorno nel segno della spontaneità: "Non è un nuovo programma, è quello che facevamo prima. Deve rimanere così, non dobbiamo preparare nulla. Guai a chi viene con un'idea!".

Un traino d'oro per Affari Tuoi?

La Rai, con questa mossa, potrebbe ottenere un doppio vantaggio: l'anteprima di Fiorello in tv non solo creerà grande attesa per il ritorno in radio, ma potrebbe anche offrire un traino prezioso a Affari Tuoi di Stefano De Martino, in onda subito dopo lo speciale. Un aiuto non da poco, considerando che la sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 è sempre accesa.