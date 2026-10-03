Fiorello, c’è la data del ritorno su Rai 1: quando andrà in onda

Rosario Fiorello ha finalmente svelato la data del suo ritorno in prima serata. Dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso 26 settembre, lo showman ha comunicato quando debutterà il suo nuovo programma su Rai 1. L'appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre alle 20:30. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fiorello attraverso un nuovo video pubblicato sui suoi canali social. E, ancora una volta, lo ha fatto a modo suo.

Fiorello torna su Rai 1: svelata la data del nuovo show

Nel filmato lo showman, come nel preceedeente annuncio, riprende e ironizza sul celebre spot con Brad Pitt, presentandosi proprio come se fosse l'attore hollywoodiano. Poi arriva la rivelazione. "Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo: domenica 18 ottobre, 20:30, Rai 1", recita una voce femminile fuori campo.

Fiorello, però, non rinuncia alla gag finale. Mentre si trova davanti a una scrivania, prova a sedersi ma manca completamente la sedia e finisce a terra.

L'annuncio arriva dopo quello dello scorso 26 settembre, quando lo showman aveva pubblicato un video con la scritta "Prossimamente su Rai 1", accompagnata da una nuova provocazione ispirata proprio alla pubblicità con Brad Pitt. Allora non erano state comunicate né una data né informazioni dettagliate sul programma, così come non erano stati chiariti la durata e il formato del progetto. Ora, invece, c'è una certezza: Fiorello tornerà su Rai 1 domenica 18 ottobre alle 20:30.

Il nuovo appuntamento segna il ritorno dello showman alla prima serata della rete ammiraglia Rai dopo diversi anni. L'ultimo grande show di Fiorello su Rai 1 era stato Il più grande spettacolo dopo il weekend, trasmesso dal 14 novembre al 5 dicembre 2011. Le quattro serate avevano confermato ancora una volta la capacità dello showman di catalizzare l'attenzione del pubblico, tra comicità, musica e grandi ospiti.

Da allora Fiorello ha continuato a essere protagonista della televisione italiana, anche al fianco di Amadeus durante il Festival di Sanremo, fino alle esperienze più recenti con Viva Rai2! e La Pennicanza. Parallelamente alla nuova avventura televisiva, Fiorello è infatti impegnato anche in radio con La Pennicanza su Rai Radio2, mantenendo il suo rapporto con il pubblico sia attraverso la televisione sia attraverso la radio.