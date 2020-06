Fiorello: incendio nella sua casa a Roma

Paura ieri per Fiorello e la sua famiglia: nella casa romana dello showman è scoppiato un incendio che è stato per fortuna subito domato.

Tanta paura per Fiorello, che ha visto divampare un incendio nella sua casa romana nel primo pomeriggio di ieri, da quello che riferiscono le fonti. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per lo showman e la sua famiglia.

Fiorello, al momento dell'incendio, si trovava nell'abitazione, un attico in zona Camilluccia, insieme alla famiglia e ad alcuni operai (erano in corso alcuni lavori). Le fiamme sarebbero state causate da un cortocircuito in una delle camere da letto: una tenda avrebbe preso fuoco sul soppalco, producendo molto fumo.

Ed è stato proprio il fumo, alla fine, a causare l'unico ricovero: quello di un operaio presente sul posto, portato immediatamente al pronto soccorso per un malore causato dalla saturazione di fumo nell'edificio.

Passata la paura, Fiorello può quindi tornare al lavoro, parecchio impegnativo, che lo attende al fianco di Amadeus: saranno ancora loro due, infatti, a condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo.