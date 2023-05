Fiorello 'Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo'

Durante la puntata di Viva la Rai trasmessa questa mattina, 26 maggio, Fiorello ha rivelato che Amadeus avrebbe manifestato dei dubbi riguardo a Sanremo 2024. Secondo quanto riportato questa mattina, sembra che il direttore artistico e conduttore delle ultime tre edizioni della celebre manifestazione musicale stia prendendo in considerazione l'opzione di non partecipare nuovamente a Sanremo.

Fiorello ha descritto il suo annuncio come una "bombetta", ma se la notizia che ha rivelato fosse vera, sarebbe effettivamente una vera e propria bomba, specialmente dopo le partenze dalla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. "Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso, l'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo", ha esordito Fiorello.

"La butto. M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. M'ha detto così - ha continuato il conduttore di Viva Rai 2 - Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere".

L'affermazione di Fiorello sembra più una battuta che può permettersi, considerando i solidi legami di amicizia che ha con Amadeus. Nonostante ciò, la notizia ha circolato rapidamente in rete, diventando uno dei temi più commentati della mattinata. Durante il suo show mattutino, il conduttore ha voluto esprimere il suo punto di vista sull'addio di Lucia Annunziata.

Fiorello, sempre in maniera ironica, ha detto: "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani siano interessati a queste cose: no. Non siamo il centro del mondo. Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi. Alla gente non gliene frega niente. Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai".