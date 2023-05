Lucia Annunziata lascia la Rai: “Non ci sono più le condizioni”

Lucia Annunziata ha lasciato la Rai: la conduttrice di In Mezz'ora in più ha scritto le sue motivazioni nella lettera di dimissioni

Anche Lucia Annunziata lascia la Rai, la conduttrice di Mezz'ora in più, nel giorno dell'approvazione del nuovo pacchetto di nomine a direzioni di testate e genere, ha detto addio all'azienda di Viale Mazzini con una lettera di dimissioni ai vertici dell'Ente di Stato. La giornalista era arrivata in Rai nel 1995.

Dopo l'addio di Fabio Fazio, approdato a Discovery, anche Lucia Annunziata ha lasciato Rai 3, una rete che sta perdendo, pezzo dopo pezzo, i suoi personaggi più importanti. La conduttrice di Mezz'ora in più ha rassegnato le dimissioni in una lettera in cui ha spiegato che non condivide nulla dell'operato dell'attuale governo.

"Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le "dimissioni irrevocabili" e pubblicata dall'Ansa.

"Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge - In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque".

Oggi il consiglio di amministrazione Rai ha approvato le nomine dei direttori di testate, con Marco Chiocci, ex direttore de Il tempo, che assume la direzione del TG1 e Antonio Preziosi di Rai Parlamento al Tg 2. Al Tg 3 resta Mario Orfero.

Lucia Annunziata è arrivata alla Rai nel 1995 per condurre Linea tre su Rai 3. Dal 1996 al 1998 è stata direttrice del TG3. Dal 2017 conduce Mezz'ora in più, il talk show in onda la domenica pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30, sempre su Rai 3. Dal marzo 2003 al maggio 2004 è stata Presidente della Rai.