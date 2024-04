Fiorello annuncia: “Chiudo il 10 maggio con Jovanotti e Amadeus, ultima apparizione in RAI”

In attesa di un chiarimento ufficiale su cosa farà Amadeus, il suo amico Fiorello continua a dare segnali sul futuro lavorativo dell'ex direttore artistico di Sanremo, sempre più distante dall'azienda di Viale Mazzini. Oggi, il conduttore di Viva Rai 2 ha annunciato che durante l'ultima puntata del suo morning show, Amadeus sarà al suo fianco.

Il Futuro di Amadeus e le anticipazioni di Fiorello: nuovi aggiornamenti

Ogni ora sembra decisiva per conoscere la verità su dove vedremo nella prossima stagione il conduttore di Affari Tuoi. L'annuncio del suo passaggio al gruppo Discovery sembra imminente, ma la Rai spera di convincere la sua punta di diamante ad accettare l'offerta che gli verrà sottoposta durante l'ultimo incontro, slittato, forse, a martedì.

Nel frattempo, Fiorello durante Viva Rai 2 dà per scontato l'addio del suo amico all'azienda di Stato. Sono giorni che 'Ciuri' si diverte a dare anticipazioni, il cui fondamento è tutto da verificare, considerata l'ironia del mattatore televisivo. Alcuni giorni fa ha letto un finto comunicato della Rai sull'addio di Amadeus.

La RAI risponde sul caso Amadeus con una nota ufficiale: "Ricostruzioni false e dannose per l'azienda"

Oggi ha ufficializzato la data di chiusura di Viva Rai 2, la seconda stagione dello show finirà venerdì 10 maggio con una puntata speciale. "Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio". E ci sarà anche Amadeus "e credo che sarà l'ultima cosa che farà in Rai", poi si è corretto usando il condizionale "Potrebbe essere. Amadeus ti aspettiamo".

Ma le sorprese non si limitano alla presenza dei suoi amici storici: "Per la grande chiusura stiamo contattando anche una rockstar italiana e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà", ha concluso.

A proposito del suo futuro, molti sono convinti che seguirà Amadeus su Nove, Fiorello, ospite di Tv Talk sabato scorso, ha precisato che lui preferisce non vincolarsi a nessuna azienda, compresa la Rai: "Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima".