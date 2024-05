Fiocco rosa per Mandy Moore, l'attrice è in attesa della sua prima figlia

La famiglia della star di This Is Us si sta allargando e l'attrice ha condiviso la lieta notizia sui social.

La famiglia di Mandy Moore si fa sempre più grande. Oggi la star di This Is Us ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo terzo figlio, nonché della sua prima bambina, dal marito Taylor Goldsmith. La Moore ha condiviso la notizia con una foto dei suoi due figli che si tengono per mano mentre indossano magliette con scritto rispettivamente "Figlio grande" e "Figlio di mezzo".

"A volte la vita imita l'arte. È in arrivo il terzo. Non vedo l'ora che questi ragazzi abbiano una sorellina", ha scritto la Moore nella didascalia.

La sua ex co-star di This Is Us, Chrissy Metz, è stata tra le prime a festeggiare la grande notizia congratulandosi con lei.

Un progetto a lungo termine

Già a ottobre, la Moore aveva fatto intendere il suo progetto di avere un terzo figlio durante un'apparizione al Today Show. "Noi siamo tre fratelli, quindi non riesco a immaginare un mondo senza fratelli e ho sempre saputo che se fossi stata abbastanza fortunata da avere una famiglia, mi sarebbe piaciuto avere più di un figlio", ha detto. "Ma non avrei mai pensato che dopo il secondo avrei detto: 'Penso di poterlo fare di nuovo'. Mio marito pensa che io sia pazza".

La Moore ha avuto Augustus, soprannominato Gus, nel febbraio 2021. Mesi dopo è rimasta nuovamente incinta di Oscar, soprannominato Ozzie, nato nell'ottobre del 2022.

Per quanto riguarda la sua carriera, l'attrice apparirà nella seconda stagione di Dr. Death al fianco di Edgar Ramirez; inoltre avrà un ruolo da protagonista nel sesto film del franchise horror di Insidious, intitolato Thread: An Insidious Tale.