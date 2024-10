Saved! Eva Amurri condivide foto inedite del backstage per il ventesimo anniversario

Eva Amurri ha pubblicato sul proprio account social un ricordo del periodo di lavorazione di Saved!, a vent'anni dall'uscita nelel sale del film indie. Nonostante l'anniversario del film fosse ad inizio anno, Amurri ha trovato l'ispirazione per parlarne dopo aver ritrovato i ricordi di quell'esperienza.

L'attrice, oggi trentanovenne, ha raccontato ai propri fan quanto quel film sia importante per lei, sottolineando quanto fosse sorpresa di essere stata scelta nel cast perché, rispetto alle sue co-star, era decisamente meno esperta.

Esperienza teen

"Il negozio di muffin ha chiuso ma ha conservato le ricevute! Foto dimenticate di quando abbiamo girato Saved! più di vent'anni fa sono sul blog, oltre ad una piccola lettera d'amore che ho scritto per l'intera esperienza" si legge nella didascalia del post, che accumula diverse foto del backstage.

Nel blog del suo sito web Happily Eva After, Amurri ha ricordato di aver ottenuto il ruolo di Cassandra Edelstein a 16 anni, nonostante fosse un po' diversa e inesperta nell'industria. Ha svelato inoltre che inizialmente era stata Anne Hathaway ad essere scelta e non Mandy Moore per il ruolo di Hilary Faye Stockard.

"È così strano pensarci ora, perché nella mia mente Mandy Moore è quel ruolo e lo ha reso iconico. La gente non si rende conto che molti film che conosci e ami sono così! Spesso ci sono cast completamente diversi quando un film viene messo insieme per la prima volta, il che poi cambia in base ai finanziamenti o alla disponibilità degli attori!".

Alla fine, Moore ha interpretato Hilary Faye, la migliore amica della protagonista Mary (Jena Malone), nel film che racconta la storia di una ragazzina devota cristiana che cerca di 'salvare' il suo ragazzo dall'omosessualità e finisce per rimanere incinta. Nel film recitano anche Mary-Louise Parker, Patrick Fugit, Macaulay Culkin e Heather Matarazzo.