Mandy Moore, la star di This is Us attacca un paparazzo: "Mi ha seguita tutto il giorno"

Mandy Moore ha rivolto critiche pubbliche ad un paparazzo, reo di averla seguita per tutto il giorno mentre era impegnata a svolgere delle commissioni. L'attrice di This Is Us ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si è sfogata perché tampinata dall'uomo.

Attualmente, Mandy Moore è incinta del suo terzo figlio con il marito Taylor Goldsmith, con i quali ha già avuto Gus, tre anni, e Ozzie, quasi due anni. Infastidita dalla presenza insistente del fotografo, Moore non ha esitato a lamentarsi sui social.

Paparazzi

"Sto letteralmente per partorire da un momento all'altro" esordisce l'attrice "e negli ultimi giorni c'è stato qualcuno che mi ha seguita, ci ha seguiti in macchina ovunque andassimo. Viviamo molto lontano dai sentieri battuti, conduciamo una vita tranquilla. Ho 40 anni. Non sono nessuno, non sono qualcuno che cerca di farsi fotografare".

Mandy Moore in una scena di This is Us

Mandy Moore prosegue nello sfogo contro i paparazzi:"Mi dà fastidio che quel lavoro esista ancora. Abbiamo i social media, stiamo tutti diffondendo foto e informazioni, condividendo ciò che vogliamo, quindi perché esisti? A chi importa più delle foto di altre persone? Ma ciò che mi irrita di più è che pensano che io non li veda!".

Il fotografo l'avrebbe seguita anche mentre andava a far lavare l'auto del marito:"Ho notato che questo tizio ha fatto inversione e mi ha seguita, passando con il rosso, non rispettando i segnali di stop e facendo tutte queste cose. Ho pensato che stesse esagerando, che lo stavo vedendo e che faceva schifo. Non mi sto piangendo addosso ma è una parte del lavoro che di solito non riguarda me, provo un vero disgusto. Ti vedo, va bene?".

Nonostante lo sfogo, Mandy Moore ha concluso con ironia, mostrandosi seduta in macchina mentre passava nel tunnel di un autolavaggio, con la scritta:"Non hai vinto".