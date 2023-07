This is Us, Mandy Moore ha ricevuto poco più di un penny per i compensi streaming

In un'intervista per Hollywood Reporter, la star di This Is Us Mandy Moore ha rivelato di aver ricevuto poco più di un penny per i compensi streaming.

Mandy Moore, la star della serie televisiva This is Us, che interpretava la protagonista Rebecca Pearson, ha rivelato a Hollywood Reporter di aver ricevuto assegni residui da 1 a 81 centesimi dall'accordo di streaming che la NBC ha firmato con Hulu. "Il problema del compenso residuo è un problema enorme. Siamo incredibilmente fortunati a essere attori che lavorano per degli show che hanno avuto un grandissimo successo in un modo o nell'altro... ma molti attori nella nostra stessa posizione per anni sono stati in grado di vivere di compensi residui o almeno di pagare le bollette. Stavo parlando con il mio manager che ha detto di aver ricevuto un compenso per 1 e 2 penny" ha dichiarato la Moore.

This Is Us: Season finale, Mandy Moore

Mandy Moore ha interpretato Rebecca per sei stagione e 106 episodi nella serie di NBC This Is Us, ottenendo un grande successo e ricevendo perfino una nomination agli Emmy Outstanding Lead Actress nel 2019. Nonostante ciò, sembra che non sia mai stata retribuita equamente per il suo contributo.

This Is Us, la recensione del finale di serie: questi siamo Noi

Lo sciopero SAG-AFTRA e il problema dei compensi streaming

Il problema del basso compenso residuo proveniente dallo streaming è anche al centro dei problemi dello sciopero indetto dal sindacato SAG-AFTRA contro Hollywood. Anche la collega Katie Lowes, nota per la serie Scandal e guest star nella sesta stagione di This Is Us, ha contestato il basso compenso residuo ottenuto per Scandal, mandata in streaming sia su Netflix che su Hulu. SAG-AFTRA aveva proposto un piano che permettesse di ovviare questo problema ma l'AMPTP ha rifiutato. Con il nuovo sciopero in corso chissà se si riuscirà a risolvere il problema del basso compenso dei residui streaming ricevuto dagli attori.