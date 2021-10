Fino all'ultimo battito, l'ultima puntata stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, si chiude la prima stagione di Fino all'ultimo battito, la fiction diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c'è di mezzo Cosimo, come anticipa la trama dell'ultima puntata. Diego deve operarlo d'urgenza, ma l'uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall'idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia. Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l'intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Ma proprio mentre sta per iniziare l'intervento, un nuovo colpo di scena mette Diego alle strette: Elena è sotto la minaccia di una pistola: qualcuno all'interno del clan vuole che Cosimo non esca vivo dalla sala operatoria...

La sinossi di Fino all'ultimo battito

Pensiamo che il confine tra bene e male sia netto, ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita di suo figlio? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti, come ha raccontato lo stesso Marco Bocci nella nostra intervista. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.