Fino all'ultimo battito, seconda puntata stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento con Fino all'ultimo battito, la fiction di diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

La trama della seconda puntata racconta che Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce.

Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all'interno dell'ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme, e Rosa (Bianca Guaccero) è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno.

Mentre l'attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico.

Diego (Marco Bocci), costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell'evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale. Diego sente che prima di consegnarsi alla polizia deve salvarle la vita. Ma il padre di Vanessa, saputo del trapianto di Paolo, inizia ad avere sospetti sull'integrità di Diego e ne parla all'ispettore Santoro...

La sinossi di Fino all'ultimo battito

Pensiamo che il confine tra bene e male sia netto, ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita di suo figlio? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti, come ha raccontato lo stesso Marco Bocci nella nostra intervista. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.