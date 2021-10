Fino all'ultimo battito, quarta puntata stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento con Fino all'ultimo battito, la fiction di diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

Il bacio tra Diego e Rosa non è passato inosservato, come ci avverte la trama della quarta puntata. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l'inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l'abito di Anna per il matrimonio. Solo all'ultimo Diego capisce che il negozio dove sta entrando con Elena è quello di Rosa e che sarà inevitabile l'incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna, ed indignata abbandona il negozio. La partita di beneficienza per il VAD è un successo e Diego deve ingoiare il trionfo di Rocco.

Come se non bastasse, il dottore viene convocato nel cuore della notte da Cosimo. Il boss ha scoperto chi manomette le sue medicine...

La sinossi di Fino all'ultimo battito

Pensiamo che il confine tra bene e male sia netto, ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita di suo figlio? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti, come ha raccontato lo stesso Marco Bocci nella nostra intervista. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.