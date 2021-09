Fino all'ultimo battito, la fiction con Marco Bocci e Violante Placido da stasera su Rai1

Si chiama Fino all'ultimo battito ed è la fiction che prende il via stasera su Rai1 alle 21:25. Coprodotta da Rai Fiction - Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, nel cast della serie ci sono Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia.

Fino all'ultimo battito: un'immagine della serie

La trama della prima puntata racconta che il protagonista, Diego Mancini (Marco Bocci) è un uomo che può dire di avere tutto. A soli quarant'anni anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di Elena (Violante Placido), la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo.

Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d'occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa (Bianca Guaccero), la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Fino all'ultimo battito: una scena della serie

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle sue suppliche, distrutto dal senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell'ex marito Rocco. L'uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l'operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l'efferato criminale.

Fino all'ultimo battito (qui la nostra recensione della fiction) andrà in onda per sei prime serate, con un totale di 12 episodi. Le prime due puntate sono disponibili in anteprima su RaiPlay dal 21 settembre.

La sinossi

Pensiamo che il confine tra bene e male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita di suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è lecito fare la cosa giusta? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.