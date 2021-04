Finalmente sposi: stasera su Rai2 gli Arteteca nel film di Lello Arena

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la commedia Finalmente sposi, diretta nel 2018 da Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, in arte gli Arteteca.

Finalmente sposi: Enzo Iuppariello e Monica Lima in un momento del film

Con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, il duo comico degli Arteteca, Finalmente sposi è la storia di Enzo e Monica che, reduci da un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto deve essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose. I due fingono di partire per la luna di miele e invece si recano in Germania a cercare lavoro per ripianare i debiti.

A seguire, in seconda serata alle 23:00, sempre su Rai2, si resta nel capoluogo partenopeo con Vieni a vivere a Napoli, il film diretto da Edoardo De Angelis, Francesco Prisco e Guido Lombardi, con Myriam Catania, Miriam Candurro e Massimiliano Gallo.

Tre episodi che vedono protagonisti un bambino cinese, una donna ucraina e un ragazzo cingalese. Tre storie di immigrazione tra i cittadini napoletani per raccontare il Meltin Pot di culture che anima la vita della città.