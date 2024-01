Finalmente l'alba: Lily James nel trailer del film di Saverio Costanzo

01 Distribution ha diffuso il trailer di Finalmente l'alba, film diretto da Saverio Costanzo con un cast internazionale composto da Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe. Il film uscirà nei cinema italiani il 14 febbraio.

Come rivela la recensione di Finalmente l'alba, il film è il viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna. Rebecca Antonaci interpreta una giovane che, dopo aver accompagnato la sorella a un provino per comparse di un colossal, vivrà ore memorabili che la porteranno a diventare adulta.

La ragazza, sta per fidanzarsi con un uomo che la sua famiglia apprezza più di lei. La giovane andrà quindi a Cinecittà per fare un'audizione per un ruolo da comparsa, venendo coinvolta in una serie di eventi dopo aver incontrato un gruppo di attori americani che stanno girando un film ambientato nell'antico Egitto.

Saverio Costanzo è sceneggiatore e regista del progetto prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside. Il filmaker ha spiegato che Finalmente l'alba è dedicato al mondo dello show business, sull'ambizione e sulla vanità e sul perché i personaggi sono legati al mondo del cinema e ci saranno numerosi "film dentro questo film, è come una scatola cinese".