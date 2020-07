Finalmente la felicità: stasera su Canale 5 la commedia di e con Leonardo Pieraccioni

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Finalmente la felicità, commedia del 2011 di e con Leonardo Pieraccioni, a cui si aggiungono Rocco Papaleo, Maurizio Battista, Ariadna Romero e Massimo Ceccherini.

Benedetto (Leonardo Pieraccioni), professore di musica a Lucca, contattato dalla trasmissione di Maria De Filippi 'C'è posta per te', scopre che sua mamma, scomparsa da poco, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana, Luna (Ariadna Romero). Sono passati tanti anni e quella bambina adesso è una bellissima modella. Ora che la ragazza è in Italia per lavoro, vuole incontrare il suo 'fratello' italiano. I due danno così vita ad un incontro imprevisto che sarà pieno di colpi di scena e di situazioni esilaranti: per esempio il professore di musica sostiene che la madre sia stata uccisa da Barbara Bouchet...! Ma come può essere mai possibile una cosa del genere? Prima di Ariadna Romero, il regista era sicuro di volere, per la bellissima Luna, un'attrice spagnola, poi è rimasto folgorato dalla modella cubana.