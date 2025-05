Final Destination Bloodlines ha infranto un assurdo e macabro record con una delle sue orrende morti

Il sesto film dell'iconico franchise horror, Final Destination Bloodlines, ha dovuto spingersi oltre i suoi limiti per distinguersi dai suoi micidiali predecessori. Il film non solo include una delle più grandi coreografie della serie, ma presenta anche un'acrobazia così estrema che non era mai stata tentata sullo schermo.

"Abbiamo dato fuoco a tante persone diverse, compreso il record mondiale per la persona più anziana data alle fiamme con Yvette Ferguson, che ha bruciato tutto il corpo con il vestito argentato", ha raccontato il regista di Bloodlines Zach Lipovsky a Entertainment Weekly, seduto accanto al suo co-regista, Adam Stein. "È stata la persona più anziana che abbia mai preso fuoco davanti alle telecamere".

Ferguson, ex stuntwoman e attrice, è stata richiamata dalla pensione all'età di 71 anni per interpretare la signora Fuller, che si può vedere bruciare nella foto che trovate di seguito. Il team di stunt del film ha contattato il Guinness World Records per presentare ufficialmente l'impresa, ma non ha ancora ricevuto risposta. Final Destination Bloodlines uscirà nelle sale italiane il 15 maggio prossimo.

Final Destination Bloodlines: Yvette Ferguson in una scena del film

Final Destination: la descrizione della scena da Guinness dei primati

Final Destination: Bloodlines, Tony Todd nel suo ultimo ruolo

L'immolazione della signora Fuller avviene durante l'imponente sequenza di apertura del film. Ambientata negli anni '60, la scena si svolge in un elegante ristorante panoramico in cima alla fittizia Skyview Tower, alta 400 metri. Con i suoi piani di vetro, la vista a 360 gradi e la base stretta, l'edificio, che ricorda la CN Tower di Toronto, sembra già pronto per il disastro.

Locandina di Final Destination Bloodlines

Lì incontriamo Iris, una giovane donna a un appuntamento galante, che ha la premonizione mortale che tradizionalmente dà il via a un film di Final Destination. Nella terrificante visione, vede l'affollato edificio appena inaugurato crollare in un cumulo di cemento, vetro e fiamme. Tra le vittime c'è anche la signora Fuller, che prende fuoco all'interno del ristorante prima che la torre crolli.

In totale, i registi hanno stimato che la scena abbia richiesto circa la metà del totale delle riprese del film. "Il set era incredibilmente elaborato", ha aggiunto Lipovsky. "In realtà si trattava probabilmente di sette set diversi con tutti i vari pezzi. Il set principale, però, era incredibilmente grande e abbiamo sempre riso perché è costato più del primo film che abbiamo fatto".